La Maison Culturelle d’Ath accueille les esquisses de Réjean Dorval, dans une réflexion sur notre rapport à la nature

Réjean Dorval puise clairement son inspiration dans le monde végétal, et sous-titre ainsi cette exposition avec la phrase suivante "Et nous sommes devenus arbres et forêts". Quels éléments avons-nous en commun avec la vie végétale ? Comment rendre compte et rendre visible sa temporalité toute particulière ? Alors qu’elle semble immobile, la vie végétale ne cesse d’être animée par des flux et des mouvements pourtant dynamiques. Le travail de Réjean Dorval se situe à la frontière entre cette immobilité apparente, et le mouvement pourtant continu du vivant.

Informations pratiques

Le Palace – Maison Culturelle d’Ath

Rue de Brantignies 4 – 7800 Ath