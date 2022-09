La maison Cauchie vendue : "Elle restera accessible au public et sera agrandie", annonce le nouveau propriétaire

Un nouveau propriétaire qui entend se positionner comme un partenaire des pouvoirs publics dans le but de sauvegarder un joyau architectural et continuer à le faire découvrir au plus grand nombre. "C’était la philosophie de base", indique Thierry de Molinari. "On a étudié rapidement la faisabilité de réunir des deux bâtiments. On s’est positionné, on a expliqué notre démarche, nous avons accueilli sur place Pascal Smet. Nous avons expliqué être un partenaire privé qui va investir les capitaux nécessaires aux travaux de rénovation et à la scénographie."

Un chantier qui devrait durer entre… 24 et 36 mois pour une inauguration des nouveaux espaces en 2025 voire 2026. "Il y a beaucoup à faire. Il y a des facteurs d’usure. La façade nettoyée il y a 35 ans subit les dégâts de la pollution. D’anciennes carpettes au sol doivent être enlevées, les planchers doivent être restaurés. Des cuisines et des salles de bains doivent être enlevées puisque la maison Cauchie était aussi l’habitation du couple Dessicy."

La commune d’Etterbeek, le service régional des Monuments et Sites ainsi que l’Institut royal du Patrimoine artistique (NDLR : l’IRPA a découvert sur place d’anciennes peintures au tampon) seront partenaires et/ou pouvoirs subsidiants du chantier.

"En 1998, nous avons restauré notre siège social de Molenbeek, l’hôtel Riez, boulevard du Jubilé 86. En montrant la qualité de la rénovation tant aux héritiers Dessicy ainsi qu’à Pascal Smet, ils ont compris la philosophie qui était la nôtre. D’ailleurs, nous ouvrons assez régulièrement l’hôtel Riez au public", ajoute M. de Molinari.

Le rôle des entreprises privées : préserver le patrimoine

L’ASBL de passionnés actuellement en charge des visites de la Maison Cauchie et gérée par Michèle Dessicy sera également le partenaire de CDA. Un plan de gestion sera rédigé.

"CDA assumera les frais de rénovation. Et les revenus issus des rentrées permettront de rémunérer les permanents de l’ASBL. L’activité va se professionnaliser. L’ASBL continuera de jouer son rôle d’animation et d’organe de préservation du bâtiment."

L’opération menée par Thierry de Molinari n’est autre que du mécénat… "Du mécénat d’investissement parce que la valeur du bien reste. Mais il est clair que ce bien ne va pas générer des revenus. La valeur intrinsèque reste, comme une peinture que vous décidez d’acheter et d’accrocher à votre mur. La maison Cauchie n’est pas une dépense mais un investissement immobilier. Si une société a les moyens financiers d’investir dans la préservation du patrimoine, elle doit le faire. Sinon, qui va le faire ? On pleure encore aujourd’hui la destruction de la maison du Peuple de Victor Horta. C’est donc le rôle des entreprises privées qui le peuvent de préserver le patrimoine. Parmi les acquéreurs qui s’étaient positionnés pour la maison Cauchie, les héritiers ont privilégié l’offre de CDA parce qu’ils ont compris que nous allions poursuivre l’œuvre de leurs parents. Raison pour laquelle la vente a été conclue rapidement pour ne pas avoir un riche investisseur étranger qui aurait fait de la maison Cauchie son pied à terre de prestige à Bruxelles."