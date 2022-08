La magnifique réaction des Belgian Rockets pour leur qualification en finale

Les Belgians Rockets se sont qualifiées pour la finale du 4x100 mètres aux Championnats européens à Munich. Qualifiées oui, mais ce n’était pas sûr à l’issue de leur performance…

Première victoire, dans cette course, Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke et Rani Rosius font un très beau temps à 43.58 et battent leur meilleur chrono de la saison fixé à 43.83.

Arrivées quatrièmes de cette série, elles devaient attendre les résultats de la deuxième course pour savoir si elles allaient être repêchées, et ça a été le cas ! Elles n’ont pas manqué de crier leur joie, une réaction qui fait vraiment plaisir à voir.

"Je suis très fière de nous. Être en finale c’est formidable. Le départ était bon, le relais avec Delphine aurait pu être encore mieux donc je pense que le temps pourra encore être amélioré pour la finale" exprime Elise avec un grand sourire. Delphine est d’accord : "On aurait pu faire mieux, on a fait quelques erreurs" raconte-t-elle au milieu des rires de ses coéquipières, euphoriques.

Quelques minutes avant, c’est l’équipe des Belgian Falcons qui s’est qualifiée pour la finale du 4x100 mètres.