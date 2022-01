La magnificence de Charleroi, le docu carolo qui cartonne

"C’est un documentaire qui fait le buzz depuis quelques semaines à Charleroi : la Magnificence de Charleroi, c’est son nom, est un documentaire de 52 minutes consacré à Charleroi. Le ton est résolument positif, même s’il n’élude pas certains les problèmes rencontrés par la ville. Le film a été projeté plusieurs fois au Quai 10 et devant la demande ( des séances ont affiché complet !) , plusieurs séances ont été ajoutées.

Frédéric Mac Donough, le réalisateur – producteur a passé 3 ans à monter ce projet.

L’histoire est relativement simple : on part de la naissance de cette ville, son apogée, son déclin, ses balafres - elles sont bien présentes dans le film- et puis sa renaissance. Et derrière ça, il y a cet humour carolo, la carolo touch au 2e et 3e degré pour donner un peu de peps et de dynamisme au docu qui est en fait un documentaire-fiction."

Des bekende carolos racontent leur ville

"Bien des carolos connus sont présents, à savoir, Mehdi Bayat, Annie Allard, Jean Jass, Jean-Jacques Cloquet Stacy Star, Etienne Grandchamps, Jean-Philippe Mayence et bien d'autres. Bref, un ensemble très représentatif des carolos "people" de la ville !

On explique la ville par l’intermédiaire de toutes ces personnes et de toutes ces sociétés. Ils relatent son évolution par rapport à leur activité et surtout par rapport à cette mentalité qui est en train de se créer à Charleroi et ce renouveau dynamique qui est réellement présent et qui ne fait que commencer."

Buts multiple et succès au rendez-vous

"Le but bien sûr est de présenter une image positive parce que je pense, en tant que carolo que le seul chien écrasé, c’est toujours à Charleroi que ça se passe ! Ici, le but est de sortir avec une image positive de Charleroi même si on essaie d’être juste et qu’on ne cache pas les cicatrices et les balafres de la ville : veni, vidi, didici : je suis venu, j'ai vu, j’ai appris. La 2e chose c’est de faire rayonner ce film aussi en dehors de Charleroi pour qu’on se rende compte qu’à Charleroi il y a quelque chose d’exceptionnel qui s’y passe. Et enfin, quand les gens sortent des projections, ils me disent qu’ils voudraient le revoir une seconde fois parce que ça va très vite et que les 52 min on ne les a pas vu passer et ça, c’est un message très agréable et sympathique des spectateurs !"

Le film est projeté au cinéma Quai 10 (côté Parc). Attention, il faut réserver, pour cause de jauge covid. La prochaine séance est prévue ce samedi 27 janvier à 14H. D'autres sont programmées en février. Toutes les infos sont sur le site : www.quai10.be