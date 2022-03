La magie du Carton, une chouette exposition à découvrir à Crupet

Quand on vous parle de carton vous pensez probablement emballage, reliures, carte à jouer ou encore isolant mais il est possible d’en faire autre chose ! Une exposition à l’office du tourisme de Crupet permet de nous rendre compte que le carton est une vraie source d’inspiration et de création. Associée à la dentelle de carton, la lumière procure une émotion particulière et mélodieuse. Les créations seront visible dès ce 2 avril et jusqu’au 18 inclus.

Dominique Binamé est la responsable de l’Office du Tourisme d’Assesse.. Elle nous en dit plus..