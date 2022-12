"La magie de Noël dans les gamelles" : des repas solidaires pour les chiens des bénéficiaires des Restos du Coeur

Cette initiative solidaire, on la doit aux étudiants assistants vétérinaires de l’Ecole de Promotion Sociale Charlemagne de Fléron, qui ont décidé de faire don de solutions nutritionnelles pour chien au Resto du Coeur de Liège. Petit à petit le projet a pris de l’ampleur et est aujourd’hui soutenu par l’échevinat du bien-être animal de Liège et la SPA qui ont apporté une aide alimentaire supplémentaire.

Si le but premier de l’opération est évidemment d’apporter un peu de réconfort aux personnes les plus démunies, le projet à également une portée pédagogique puisqu’il permet aux étudiants de faire face à la réalité du terrain professionnel. "D’habitude, les étudiants organisent des jeux de rôles en classe pour se mettre en situation. Cette année, nos étudiants assistants vétérinaires ont la chance de pouvoir mettre en pratique ce qu’ils ont appris au cours" explique Renaud Poizat, vétérinaire et responsable du projet.