La magie de Chantal Goya au Beau Vélo de RAVeL, le samedi 15 juillet 2023

En 1972, elle reprend la chanson et trois ans plus tard, à la suite du remplacement de Brigitte Bardot, elle va se retrouver dans une célèbre émission télé de Maritie et Gilbert Carpentier. Sa chanson : " Adieu les jolis foulards " écrite par Jean-Jacques pour l’occasion, obtient du succès et deux ans plus tard, il lui écrit l’album " Voulez-vous danser grand-mère ? ". Elle va enchaîner les succès pour enfants et leur proposer des spectacles féériques et grandioses.