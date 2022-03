La Made in Asia : un festival de mangas, cosplay et jeux vidéo débarque à Bruxelles

Cette année beaucoup d'expositions dans l’univers des animes et des mangas ont déjà été annoncés en plus des animations habituelles :

Studio Ghibli

Le studio Ghibli est un incontournable de la Made in Asia, et cette année l’exposition de Sanguine’s Airbrush y sera consacrée. Cette artiste aérographe réalise des sculptures grandeur nature sur le thème de Ghibli.

Zelda

L’univers d’Hyrule sera également de la partie avec une exposition inédite organisée par l’Ancien du Game, passionné et collectionneur. Pièces collectors, statues tailles réelles et bien d’autres objets cultes de la saga seront présents.

Le festival du Diorama

Un diorama est un décor dans lequel on vient placer une figurine. Ces décors sont de vraies créations artisanales renvoyant directement à des scènes de mangas et d’animes. Mais ce n’est pas tout puisqu’un espace sera dédié aux œuvres japonaises de boxe : Ippo, Ashita no Joe et d’autres vous attendent dans l’exposition " Punch-out "

Attack on Titans

Encore une fois le Dok sera au rendez-vous, et cette fois-ci pour mettre à l’honneur l’univers d’Hajime Isayama, mangaka de " L’attaque des titans ". Au menu : impressions, répliques d’armes, documents exclusifs et plus encore !

One Piece dans le jeu vidéo

Une Exposition spéciale jeux vidéo " One Piece " présentée par le Pixel Museum est également prévue. Si l’anime a atteint le millième épisode il y a peu, Luffy est-il aussi prolifique quand il s’agit de gaming ?

Armes emblématiques de mangas

Enfin, Iron Atom vous présentera sa collection de reproductions d’armes blanches emblématiques issues de mangas ou d’animes faites de métal et à taille réelle. Si son travaille vous intéresse, il réalise également des vidéos sur YouTube dans lesquelles il explique comment il s’y prend.