La Made In Asia revient à Brussels Expo les 3-4-5 mars prochains !

Comme aux dernières éditions, RTBF IXPé remet le couvert avec son stand gaming. Tu auras l’occasion de venir jouer, de croiser des streamers ou même d’obtenir des goodies.

Si tu as besoin de plus d’informations, tout est sur le site de la Made In Asia. Tu auras les dates, l’achat des tickets, les informations pour participer aux concours et tout ce dont tu as besoin de savoir sur le festival.