La machine aux 33 buts Erling Haaland bat le record de Mohamed Salah et vise un exploit encore plus fou

En parachevant le succès 4-1 de Manchester City face à Arsenal ce mercredi, Erling Haaland (33 buts) s'est emparé du record de buts dans une saison de Premier League à 20 équipes détenu par Mohamed Salah (32). Andy Shearer et Andy Cole, meilleurs buteurs absolus, peuvent trembler.

Ce n'était pas son but le plus décisif. Mais certainement le plus historique. Plus maladroit face au but que d'habitude, Erling Haaland a dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel (90e+5) pour inscrire son nom au marquoir face à Arsenal, dans un match crucial pour le titre de Premier League ce mercredi.

Un but, son 33e, qui lui permet de s'adjuger le record de buts en Premier League du championnat anglais à 20 équipes. Et ce, alors que le Norvégien n'a joué que 29 rencontres de Premier League (sur les 31 disputées cette saison par City). Mohamed Salah, détenteur du record depuis la saison 2017-2018, avait eu besoin de 36 rencontres pour inscrire ses 32 pions. Et faut-il rappeler qu'Haaland dispute actuellement sa toute première saison Outre-Manche ?

Le killer norvégien dispose maintenant de sept matches pour chiper à Andy Cole et Alan Shearer le record absolu de 34 buts en une saison de Premier League. Une double marque établie dans les années 90, lorsque l'élite anglaise comptait 22 équipes et donc 40 matches. Et avec sept rencontres encore à disputer, on voit mal le Norvégien se priver d'un nouvel exploit !