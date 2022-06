La "machine à Aces" Marin Cilic dompte Andrey Rublev au bout du suspense et file en demi-finale

Le conte de fées se poursuit pour Marin Cilic ! Revenu au plus haut niveau après deux ans de galère et de doutes, le Croate est venu à bout d’un très coriace Andrey Rublev en quarts de finale de Roland-Garros (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10-2))

En pleine confiance après sa démonstration face à Daniil Medvedev au tour précédent, Cilic a cette fois eu besoin de cinq sets et plus de 4h de jeu pour décramponner son adversaire du soir et se qualifier, pour la 1e fois de sa carrière pour le dernier carré de Roland.

Très proches l’un de l’autre, les deux hommes ont eu besoin d’un super tie-break pour se départager au 5e set. Et alors qu’il avait galvaudé une balle de match quelques minutes plus tôt, Marin Cilic n’a pas gambergé (loin de là), mais recommencé à pilonner son adversaire avant de finalement le faire céder à coup de frappes ultra lourdes et d’innombrables aces.

Au total, le Croate a frappé 88 coups gagnants, dont 33 aces (pour 71 fautes directes). Notons qu’il devient le 5e joueur en activité (seulement) à à avoir atteint le dernier carré dans les quatre tournois du Grand Chelem, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il est évidemment le premier joueur croate à réussir une telle performance.

À 33 ans, il confirme donc son beau come-back et sera opposé au vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud (8e) ou le jeune Danois Holger Rune, 40e mondial à 19 ans, pour une place en finale.