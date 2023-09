La Lux Fashion Week revient pour une neuvième édition à Arlon

C'est l'événement par excellence en matière de mode en province de Luxembourg : la Lux Fashion Week aura lieu du 29 septembre au 1er octobre.

Neuvième édition pour la Lux Fashion Week avec le traditionnel défilé le vendredi soir au hall polyvalent d'Arlon. Un rendez-vous visiblement incontournable puisque les 1200 places sont d'ores et déjà réservées. "On a six nouveaux créateurs qui sont toujours principalement de la région", explique Marianne Stevart, coordinatrice de l'événement. "On a aussi des créatrices luxembourgeoise et française. Le 18 septembre, on remet une centaine de places debout en ligne, mais bien souvent on arrive à asseoir une bonne partie de ces personnes parce qu'il y a toujours des places réservées qui finissent par ne pas être occupées".

Après le défilé des créateurs, place à celui des commerçants le dimanche 1er octobre, mais aussi au Lux Fashion Store lors duquel les talents régionaux présenteront leurs collections au public. "Ça peut être des vêtements, des bijoux ou des chapeaux", détaille Christine Bosseler pour l'ASBL "Arlon Centre-Ville". "La section vente et habillement de l'INDA présentera également ses créations avec un photographe qui va avoir un petit studio où on va pouvoir faire sa star de la mode. On va découvrir des choses qui sont parfois faites avec de la matière recyclée ou transformée ou récupérée".

Plus d'informations via le site www.luxfashionweek.be