La lutte des classes : l'expression popularisée par Karl Marx est-elle toujours d'actualité ?

Selon Etienne Penissat, si on entend 'lutte des classes' comme structurée autour d’une opposition dans les systèmes de production et de la location des ressources et des richesses, la réponse est 'oui' : "On voit bien que le mouvement des gilets jaunes et le dernier mouvement sur la réforme des retraites en France renvoient à ce type d’opposition et de différenciation des intérêts. Ces oppositions sont moins représentées à partir de ce langage des classes, qui est moins utilisé par l’État".

Il conclut : "La classe ouvrière a toujours été segmentée et différenciée […] L’unification symbolique et politique s’opère moins […] Ceux qui se sont mis en mouvement pendant les gilets jaunes ont certainement du mal à se syndiquer et à faire grève […] Ils se sont exprimés d’une manière différente".

