La lutte contre le trafic d’espèces sauvages passe par les sites de commerce en ligne.

A l'issue de ce rendez-vous, crucial pour la protection de la biodiversité, le commerce de plusieurs espèces supplémentaires devrait être interdit ou fortement restreint. Selon Interpol, le trafic d'espèces sauvages augmente de 5 à 7% par an.

Mais il faut "aller plus loin" en contraignant "les plateformes à retirer leurs contenus" et en "imposant des pénalités élevées", préconise Lionel Hachemin, directeur de projets au sein du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

Entre 2016 et 2021, il a suivi en France les petites annonces d'espèces animales illégales, publiées sur des sites grand public de e-commerce mais aussi via des groupes privés sur des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Signal. Résultat : plus de 1.800 annonces ont été comptabilisées, proposant à la vente des félins tachetés, des tortues d'Hermann ou encore des aras colorés.

IFAW a créé, avec WWF et Traffic, la Coalition contre le trafic d'espèces sauvages en ligne qui vise à aider les entreprises du e-commerce à "élaborer une politique qui protège ses utilisateurs et ses activités commerciales, tout en entravant le trafic d'espèces sauvages". Dans ce but, l'ONG a aidé le site français de petites annonces Leboncoin à renforcer sa réglementation en interdisant la vente d'objets en ivoire et de perroquets gris du Gabon.