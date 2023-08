La lutte contre la vente illégale de médicaments et de stupéfiants se renforce sur la Zone de Police Bruxelles Nord

Selon un communiqué de la zone de police Bruxelles Nord, leurs services ont saisi un total de 4.924 médicaments, plus de 3.000 euros, un peu moins de 400g de cannabis, environ 50g d’amphétamine et 192 pilules de XTC. Ces saisies ont été effectuées principalement au niveau de la Rue d’Aerschot, entre le 17 juillet et le 11 aout 2023.

Quel genre de médicaments ? 3 017 pilules de Lyrica et 1 260 pilules de Rivotril. Disponibles uniquement sur ordonnance, ils sont connus pour leurs effets addictifs et désinhibiteurs, pouvant ainsi influencer négativement le comportement de certaines personnes, s'ils sont pris sans encadrement médical. Leur vente illégale constitue un délit punissable par la loi.

De plus, les policiers de la Zone de Police Bruxelles Nord ont également intercepté 4 auteurs en flagrant délit de vols avec violences. Des receleurs ont également été arrêtés par les forces de l’ordre. Au total, 80 arrestations ont été effectuées dont 58 pour vente/détention illégale de stupéfiants ou médicaments. 25 d’entre eux ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. 11 dossiers sont à l'instruction et 6 mandats d’arrêts ont été délivrés. Cinq personnes ont reçu une citation directe devant le tribunal correctionnel et 2 personnes en probation prétorienne. Sept enquêtes sont en cours.

Ces résultats sont le fruit d’une Task Force temporaire visant les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants et médicaments. Cette Task Force a été mise en place par la Zone de Police Bruxelles Nord qui affirme que "les policiers sont présents quotidiennement dans le quartier". "La Zone de Police souhaite ainsi contribuer à la tranquillité publique et au sentiment de sécurité tout en luttant contre ces phénomènes sur son territoire", ajoute le communiqué.