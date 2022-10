La Lune se serait formée en quelques heures seulement selon une nouvelle simulation de la Nasa

On sait aujourd’hui que la Lune a de fortes ressemblances avec la Terre en termes de signature isotopique grâce à l’étude de roches lunaires ramenées des différentes missions spatiales. Un mystère qui maintenait les scientifiques dans l’incompréhension puisque, si la Lune était formée principalement par les restes de Theia, la signature aurait dû être différente. Problème finalement résolu par cette nouvelle simulation : une grande partie de ce qui compose la Lune vient en fait directement de notre planète.

"Plus nous en apprenons sur la naissance de la lune, plus nous découvrons l’évolution de notre propre Terre. Leurs histoires sont entrelacées et pourraient trouver un écho dans les histoires d’autres planètes modifiées par des collisions similaires ou très différentes."

L’orbite lunaire actuelle est également expliquée par cette nouvelle théorie. Une formation si rapide et avec de gros morceaux de la Terre permet au satellite de se former et de rester dans l’orbite proche de notre planète bleue.

Chaque évènement spatial, chaque collision lors de la formation de la Terre et après ont permis d’arriver où nous en sommes aujourd’hui avec l’arrivée de l’eau par des astéroïdes, la formation de la Lune sans qui la vie n’aurait pas pu naître, l’évolution de la vie et de l’intelligence. Plus les scientifiques peuvent simuler et analyser ce qui est en jeu dans ces collisions, mieux nous pourrons comprendre comment une planète pourrait évoluer pour devenir habitable comme notre chère Terre.