La lumière

10 avril 2022 (Rediffusion)

" De la maison où j’habite, j’entends la plainte mélancolique des ondes expirant sur les cailloux, et je vois les derniers rayons du soleil couchant dorer la montagne. Si vous saviez quelles teintes magiques il jette aux flots en les quittant! Tantôt vous les voyez d’un rose transparent, pareil à un beau rubis un peu pâle, tantôt ardents et rougeâtres comme les sables du désert ; quelquefois le pourpre, le violet, l’orangé se mêlent et se confondent, produisant une couleur fantastique impossible à décrire. Je serais honteux de vous dire combien de soirs j’ai passés dans l’oubli de toutes choses, contemplant d’abord, puis ne contemplant même plus, perdu, abîmé dans une extase inénarrable, sentant mon âme en quelque sorte hors de moi, emportée sur un de ces rayons vers les sources éternelles de toute beauté !" (Franz LISZT)

Joseph HAYDN - Extraits de la Création . RIAS Kammerchor et Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs. HMC 902039.

Claude DEBUSSY - Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon . Jean-Efflam Bavouzet. Chandos 10421 .

Maurice RAVEL - Une lumière irréelle enveloppe le paysage - Danse lente et mystérieuse - Daphnis se prosterne suppliant. Le lever du jour. Chloé réapparaît. Extraits de Daphnis et Chloé . London Philharmonic Orchestra sous la direction de Bernard Haitink. LPO 59.

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux premiers mouvements du Quatuor n°11 en fa mineur . Quatuor Artemis. Virgin 7243 5 45738 2 8 .

Fabian FIORINI - Tears of light. Alexander Beyer . DECCA 4758155.

Claudio MONTEVERDI - Ecco l'altra palude extrait d'Orfeo . Andreas Scholl, Laurence Dale et Paul Gérimon et Concerto vocale sous la direction de René Jacobs. HMC 901554 .

Peteris VASKS - Extraits du Concerto " Tala Gaisma " (Lumière lointaine). Renaud Capuçon et l'Orchestre de chambre de l'Europe. Erato 4632322 .

Franz SCHUBERT - Extrait de la "Wanderer" Fantaisie. Maurizio Pollini. DG 447 451 2 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Communio. Lux aeterna extraits du Requiem. Sibylla Rubens, Annette Markert et Orchestre des Champs-Elysées Collegium La Chapelle Royale sous la direction de Philippe Herreweghe. HM 2961620 .

Einojuhani RAUTAVAARA - Troisième mouvement de la Symphonie n°7 "Ange de Lumière" . Lhati Symphony Orchestra sous la direction de Osmo Vanska . Bis 1038 .

Franz LISZT - Les deux derniers mouvements du Concerto pour piano et orchestre n°1 en mi bémol majeur S 124 . Alice Sara Ott, piano et l'Orchestre Philharmonique de Munich, sous la direction de Thomas Engelbrock. DG 002894778779.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Thierry LEQUEUX