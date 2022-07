La Love Parade de retour à Berlin, mais sous une nouvelle formule

La nouvelle formule, baptisée "Rave the Planet", sera limitée à 25.000 festivaliers. Elle accueillera 150 artistes et sera très différente de la Love Parade d’antan, selon son fondateur Matthias Roeingh, alias Dr Motte, qui promet un événement "joyeux et respectueux des mesures de sécurité convenues avec les autorités".

Le 24 juillet 2010, 21 personnes, âgées de 17 à 38 ans, étaient mortes étouffées aux abords d’un tunnel, unique accès au terrain d’une ancienne gare qui hébergeait ce festival de techno, alors organisé à Duisbourg. Quelque 650 personnes avaient également été blessées.

L’édition 2022 campera au pied des monuments les plus emblématiques de la capitale allemande, comme la porte de Brandebourg.