Pour les villes et les organisateurs, ce type d’événement est une aubaine économique. Si à la Louvière, l’entrée et l’utilisation des transats ou des trampolines sont gratuites, des commerçants sont présents sur le site. "C’est bien, car cela fait venir des gens dans les centres-villes. Ici à La Louvière, cela ramène des louviérois mais aussi des gens qui habitent ailleurs. Notre objectif, c’est de faire connaître les commerces dans les centres-villes, mais aussi les artistes locaux qui viennent se produire pendant l'événement", explique Bruno Meunier, directeur de l’asbl La Louvière centre-ville qui s’occupe de l’organisation. À noter que plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été investis, via les fonds de la commune et du sponsoring.

Jusqu’au 21 août, les organisateurs de la Louvière Plage espèrent attirer plus de 50.000 personnes.