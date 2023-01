La Louvière : un son et lumière gratuit pour un carnaval international

Certains battront des pieds au rythme des fifres et des tambours d’autres vibreront au son chaud des sambas brésiliennes ou s’imagineront déambuler au carnaval de Venise…

Ce week-end, à La Louvière, patrie du gille et des festivités carnavalesques, un spectacle de vidéo mapping gratuit nous entraîne dans la fabuleuse histoire du carnaval, sur les traces de la petite Clair de Lune, une petite fille qui veut découvrir le carnaval. " La Magie du Carnaval " nous est contée par la voix enivrante de l’artiste belge de renom Typh Barrow.

Qu’importent les caprices de la météo, qu’il pleuve qu’il vente ou qu’il neige, les passionnés seront heureux, l’espace d’un quart d’heure, de se laisser emporter par le spectacle et voyager aux quatre coins de la planète, guidés et enivrés par le son et les lumières.

On y parle du carnaval de La Louvière mais aussi des festivités dans un sens plus large en évoquant les événements folkloriques de la région et du monde entier.

Toutes les générations s’y retrouveront : les petits seront émerveillés et les grands se souviendront en contenant leur impatience de revivre prochainement un carnaval dans la région, au rythme des gilles et de leurs compagnons.

Les spectacles gratuits de 15 minutes ont lieu de 18 à 22h ces 13, 14 et 15 janvier, dans le centre de La Louvière. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Plus d’infos : www.region-du-centre.com