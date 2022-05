La Louvière : Un nouveau HUB logistique avec au moins 250 emplois à la clé

Ce projet, c’est aussi une bonne nouvelle pour l’emploi, puisqu’il va créer au moins 250 postes, d’ici 2 ans au maximum. Des jobs dans des profils plutôt variés, que ce soit dans la manutention en entrepôt, ou dans l’administratif en bureau, comme de la comptabilité, par exemple.

Le recrutement se fera autant que possible à l’échelle local, comme le confirme le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert : " Le groupe Weerts veut privilégier l’emploi local et de proximité. C’est un élément qui permet notamment d’avoir une stabilité dans les effectifs. Et j’espère qu’ils pourront trouver l’ensemble de leurs besoins, ici, dans la région du Centre ". Et comme l’ajoute Caroline Decamps, directrice générale d’IDEA (Intercommunale de développement économique et d’aménagement du cœur du Hainaut) : " Les profils recherchés, pour le HUB de Weerts, demandent des qualifications qui peuvent correspondre aux demandeurs d’emploi que l’on peut retrouver sur notre territoire. Ils auront d’ailleurs la chance d’être formés aux métiers de la logistique par le centre du Forem qui se trouve au Garocentre ".