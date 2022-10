La Louvière rend hommage à Franco Dragone

Une cérémonie officielle est prévue sur le parvis de la maison communale, au cours de laquelle, des proches, des représentants du Cirque du Soleil et des autorités prendront la parole. La levée du corps aura lieu à l'Hôtel de Ville "Je crois que Franco méritait cela parce qu'il a contribué -Oh combien- à placer La Louvière sur la carte du monde et je crois que La Louvière lui doit bien ça", nous confiant le bourgmestre Jacques Gobert il y a quelques jours. Franco Dragone sera ensuite inhumé dans l'intimité familiale, au cimetière de La Hestre. Cimetière qui sera ouvert au public à partir de 14h30. Le public, qui peut encore rendre hommage à l'artiste via l'adresse mail condoleances@lalouviere.be