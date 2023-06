La Louvière recrute des jeunes pour ses centres de vacances

La fin de l’année approche et pour beaucoup de parents, c’est la chasse au stage d’été. La plupart des communes organisent des centres de vacances à prix abordable. 6 € par jour à Mons avec repas chaud et collation. 4 € par jour à Charleroi avec potage et collation. A La Louvière, il faudra débourser à peine 2 euros par jour mais encore faut-il trouver une place.

La ville manque en effet de jeunes pour animer ses plaines de jeu cet été. En cause : les deux années de COVID qui ont mis un sacré frein aux formations des animateurs qualifiés. Et aussi le changement des rythmes scolaires. "Pour les congés d’automne et de printemps, les étudiants du supérieur ne sont pas en congé en même temps que les élèves de maternelle, primaire et secondaire. On a donc un problème de recrutement", explique Noémie Nanni, l’échevine en charge des centres de vacances à La Louvière.