La Louvière propose à ses citoyens de participer à une œuvre collective

L’artiste Françoise Shein installera prochainement une table géante intitulée "Le banquet de la Louve" dans le centre-ville de La Louvière.

Cette table, longue de 10 mètres, représente une fresque mythologique imaginée par l’artiste : "La partie centrale est comme un immense GPS", explique Françoise Shein, "qui part de La Louvière, qui traverse la Belgique du sud au nord et qui arrive à Anvers. J’ai redessiné l’un des docks du port pour lui donner la forme d’une louve. Une louve qui protège la Belgique de la montée des eaux."

Mais qui dit table, dit convives ! Lors d’ateliers organisés par la ville dans les murs du Musée Keramis, les citoyennes et citoyens peuvent décorer eux-mêmes les carreaux de céramique qui orneront chaque place de la table : "Ce sont des gens qui n’ont jamais fait ca de leur vie", ajoute Françoise Shein, "Mais qui ont intérêt à créer ce projet, à y participer. Ce n’est pas que peindre, c’est aussi participer à un projet qui est plus grand que nous. C’est le projet d’une ville. Il y a donc 70 assiettes et 69 convives qui vous dessiner, créer leur propre assiette. La 70e servira à la signature de toutes les participantes et participants."

Autour de la table de l’atelier du jour, une petite dizaine de personnes. Toutes et tous s’appliquent à réfléchir à une représentation de la ville, à quelque chose qui leur rappelle La Louvière.

"Moi je dessine un escargot parce que j’adore les escargots. Mais je le déguise en Gilles, dans la tradition du carnaval" nous explique Patricia. "Moi je fais les armoiries de la ville", ajoute Céline, "Ce sont les merlettes et à côté, je dessine aussi un Gilles".

Pour Françoise Shein, l’image de la table s’est imposée pour créer une œuvre autour de laquelle les louviérois et louviéroises pourront se retrouver : "C’est vraiment universel, on s’assied tous à table avec de la famille, des amis. C’est à ce moment-là qu’on parle et que l’on échange."

L’inauguration de cette œuvre est prévue dans le courant du mois de mai, à l’occasion de la journée mondiale des louviérois.

Si vous voulez participer à l’un des ateliers, toutes les infos sont sur le site de la ville de La Louvière.