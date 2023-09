La Louvière programmera bien les animations EVRAS lors de l’année scolaire 2023-2024

La Ville de La Louvière via l’échevine socialiste de l’enseignement louviérois, Françoise Ghiot, a décidé de clarifier ses propos via communiqué de presse en cette fin d’après-midi : "Je tiens à vous informer clairement que les animations EVRAS, prévues par le décret de la Fédération Wallonie Bruxelles pour les élèves de 4e primaire se tiendront bien lors de l’année scolaire 2023-2024 dans l’ensemble des écoles louviéroises".

L’échevine précise : "J’ai d’ailleurs rencontré, avec les directions scolaires de tous les réseaux et nos partenaires actuels (Centres PMS et services PSE), les plannings familiaux avec qui nous allons collaborer dès cette année pour les animations EVRAS. Toutefois, la prise en considération des contraintes d’organisation (les rencontres préalables entre les directions le souhaitant et les personnes qui donneront les animations, l’agenda déjà chargé des établissements, la nécessité d’établir un planning pour ces séances ainsi que le nombre d’établissements sur l’entité) nous incitera sans doute à tenir une partie de ces séances après le mois de décembre 2023, mais toujours durant l’année scolaire en cours".

Voilà qui clarifie une certaine cacophonie médiatique ce mardi 19 septembre. La Ville ne compte donc absolument pas déroger au décret concernant l’EVRAS. La séance de 2 heures sera bien donnée lors de l’année scolaire 2023-2024.

Le bourgmestre de la ville Jacques Gobert, contacté par la RTBF, démentait déjà ce matin le report des séances d’EVRAS à 2024. Le maïeur parle plutôt de problème de calendrier. "Les animations sont maintenues. Cependant, par souci d’agenda, celles-ci se donneront plus tard. Nous assumerons toutes ces animations, en restant évidemment attentifs à ce qu’il se passe à l’extérieur."