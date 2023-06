La Louvière : première cuisson pour le four à bois écologique du centre Keramis

Keramis, le centre de la céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles situé à La Louvière, se dote d’un nouveau four à bois révolutionnaire pour cuire des objets en argile. Son nom : le four Girel 3E. Girel comme Jean Girel, son concepteur français qui a fourni les plans gratuitement. Et trois E comme écologique, économique et ergonomique. Telles sont les ambitions de ce four qui sera inauguré ce jeudi. Pour le construire, des professionnels et des bénévoles ont participé au chantier.

Ce mardi, on allumait ce four pour la première fois. "On fait monter la température petit à petit pour atteindre 1280 degrés", explique Gaëlle Caplet, céramiste technicienne à Keramis. Le nouveau four a une capacité de 650 litres de pièces. Une quinzaine de personnes s’activent autour et se relaient pour alimenter le feu. "Pour moi, c’est hyper important, cette idée collective de la cuisson et ce rapport au feu primitif et ancestral. Faire de la céramique, c’est transformer l’argile en pierre, et on en a très peu conscience avec des fours électriques qui sont programmés et où on appuie sur deux boutons avant d’aller se coucher. Ici, on est actif dans cette transformation."