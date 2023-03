La Louvière : les magasins citoyens ou comment se nourrir et prendre soin de soi à moindre coût

Et si l’on a envie de faire un peu de shopping, direction le magasin de vêtements de seconde main. De nouveau à prix démocratique. "Pour pouvoir se réinsérer professionnellement, on a besoin d’avoir une image positive de soi", explique Alexia Debailleux, directrice des "magasins citoyens". "Si on ne se sent pas bien dans sa tête, on ne sait pas non plus s’investir dans la recherche d’un emploi".

Le magasin est alimenté par des dons de particuliers. Vêtements hommes, femmes, maroquinerie, chaussures, etc. On y trouve un peu de tout.

Et puis juste en face une épicerie sociale. Celle-ci est par contre réservée uniquement aux personnes qui bénéficient d’un statut du CPAS. "On fonctionne en deux temps", détaille Alexia Debailleux. "Le matin, on procède à la distribution de colis alimentaires gratuits. Et l’après-midi, c’est une épicerie sociale où on retrouve des produits 30% moins cher que dans les commerces classiques".