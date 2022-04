La Louvière : la ville rend hommage à Pol Bury à l’occasion du centenaire de l’artiste

Une balade d’un peu plus de 3 kilomètres pour apprécier ces œuvres les plus célèbres comme la Fontaine à eau devant le Château Gilson, présente depuis 1992 et restaurée. "C’est une œuvre emblématique qui allie le travail de l’inox, du métal, avec l’énergie hydraulique. Donc nous avons ce jeu du mouvement, de l’aléatoire, de la lenteur, de la surprise avec ses sphères, avec ses boules, avec ses mouvements. Et surtout, ce jeu d’eau".



Et certaines œuvres de Street Art ont été créées pour l’occasion. "Nous avons des peintures murales dans la ville, notamment une qui fait référence aux personnalités d’Achille Chavée, d’André Balthazar et de Pol Bury. Elle est au Passage de l’éléphant blanc, du nom d’une œuvre de Pol Bury".