La Louvière : Flashmob géant pour lutter contre les enfants soldats

C’est un fameux défi qui a été relevé ce dimanche après-midi par plus de 1000 danseurs. Ils ont proposé une chorégraphie géante aux louviérois sur la place communale. Un spectacle conçu et proposé dans le cadre de "Danses en fête", un événement, soutenu par le Service Général de la Création Artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui a proposé, un peu partout, 5 jours de spectacles, de performances, d’expériences participatives, d’expos et donc de flashmobs.

"On avait déjà réalisé un flashmob de ce style, il y a 12 ans, explique Rashead Amenzou, chorégraphe emblématique du mouvement hip-hop. Nous sommes tous là pour danser mais aussi pour délivrer un message de paix en soutenant l’association "WAPA" qui lutte contre les enfants soldats dans le monde entier. Cette fois, il y a, ici, sur la place plus de 1000 danseurs qui viennent de toute la région et même au-delà puisqu’il y a des danseurs français. Il y a des danseurs débutants, des danseurs confirmés et il faut réaliser un subtil mélange pour livrer une prestation cohérente. Pour tout le monde, ce sont des semaines de travail mais à la clé un souvenir incroyable pour tous."

Un tel flashmob se prépare évidemment longtemps à l’avance et en plus petits groupes. Des dizaines d’écoles ont répondu présentes. "On connaît Rashead depuis très longtemps, explique Angélique Grard de l’école "Art 2 Danse". Et donc on n’a pas hésité une seconde. Ce sont des expériences formidables et cela reflète parfaitement l’esprit de partage que véhicule la danse."

Charlotte Muyle et Camille Delbecq, 2 des jeunes élèves sont ravies : "C’est génial d’être là. On a répété, répété, même seules chez nous, pendant des semaines et maintenant on y est. On est trop contentes mais aussi stressées !"