La Louvière : des étudiants apprennent à manier l’épée avant de monter sur scène

45 élèves de 5e-6e de l’option Arts d’expression de l’Institut Sainte-Marie La Louvière présenteront prochainement leur nouvelle pièce : "Hamlet : The haunting of ghosts". Cette pièce de Shakespeare a été adaptée pour l’occasion par Alexandre Van den Abeele, metteur en scène et professeur de l’option.

24.000 euros de budget ont été trouvés pour réaliser une mise en scène qui s’annonce grandiose. Avec notamment des combats à l’épée et au couteau. Alors, avant de monter sur les planches, les élèves doivent prendre de vrais cours d’escrime de scène.

"On n’est pas dans un vrai combat. C’est une chorégraphie. Le but n’est pas de faire mal à son partenaire. Le but, c’est d’être en coordination avec lui pour donner l’illusion qu’on se bat. C’est surtout visuel et ça doit donner au public cette impression de peur, de danger", explique Ulysse, qui joue Hamlet.

Le spectacle se déroulera le 7 et le 8 avril à la salle Kalypso du Centre Reine Fabiola de Neufvilles (Soignies). Les réservations se font sur via le site www.artsdex.be ou par téléphone au 064 31 19 22.