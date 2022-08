La Louvière : Découvrir les métiers d’autrefois à Bois du Luc

Bois du Luc ne s’est pas transformé en foire artisanale, le temps d’un week-end. Si ces métiers d’antan sont mis à l’honneur, c’est parce qu’ils ont tous joué un rôle, à une certaine époque, sur le site. "On y vivait en autarcie", rappelle Joseph, animateur à Bois du Luc. "On produisait absolument tout sur place. Et il n’y avait pas d’obsolescence programmée. Il fallait que ce soit des machines, des objets durables, faits avec le moins d’énergie possible, dans des ateliers avec des savoir-faire très pointus !". Joseph fait visiter un endroit très demandé : la salle des machines. "Elles fonctionnent encore, vous savez ! C’est du solide !" Et hop ! Il presse un bouton, et les poulies s’enclenchent, communiquent entre elles et activent une partie des machines.