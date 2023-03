La Louvière: de plus en plus fréquentes, comment éviter les arnaques via le web ?

Attention aux arnaques sur le Web. Elles se multiplient ! La police de La Louvière a publié ses statistiques. Les escroqueries via internet ont bondi de 50% par rapport à 2018.

Il faut dire que ces arnaques, c’est la facilité, pour les escrocs. Depuis le COVID, les voleurs se sont rendu compte qu’ils pouvaient agir à distance. Un ordinateur, une connexion internet, et on peut amasser de l’argent quasi en toute sécurité. En tout cas, c’est moins dangereux que de casser une vitre et dévaliser une maison.

Le modus operandi le plus fréquent, c’est quand une personne met en vente un objet, l’escroc se montre intéressé et dit qu’il veut passer par une société de livraison. Un complice se fait passer pour un livreur, téléphone à la victime, le met en confiance et lui chipe ses coordonnées bancaires.

Comment se prémunir contre de telles arnaques ?

Il ne faut jamais, au grand jamais dévoiler ses données personnelles, ses codes d’accès. Encore moins par téléphone. Si jamais vous vous êtes fait rouler dans la farine, allez porter plainte le plus vite possible. Si vous êtes suffisamment rapide, il y a moyen de bloquer le paiement et donc récupérer votre somme. Pour ça il faut aller sur le site ma carte.be et remplir un formulaire. Vous avez entre 48 et 72 heures pour le faire.