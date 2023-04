La Louvière : 250 élèves s’initient aux métiers de la propreté

A l’extérieur se tient le stand le plus prisé des élèves. "Trop cool", "vraiment excitant". Mais de quoi parlent-ils ? "Du camion poubelle !!!" répondent-ils en courant. Ils ne seront que cinq à avoir la chance de monter à bord. Jason Poulain passe pour un grand veinard, lui qui pilote ces engins toute la semaine. "Savez-vous combien de déchets on a ramassés, mes collègues et moi, sur les trois jours du Carnaval de La Louvière ?" Les élèves sont loin du compte. "44 tonnes ! De confetti, d’oranges, de canettes, de bouteilles en plastique. Vous vous rendez compte ?" Pour les intervenants présents lors de ces deux jours, sensibiliser les plus jeunes est "la" bonne façon d’agir. "C’est capital", nous dit Stéphanie Poncelet, agent constatateur à La Louvière. "Les enfants apprennent des choses, ils vont rentrer chez eux, expliquer à leurs parents et peut-être les inciter à ne plus commettre certaines erreurs". La Ville de La Louvière a mis en place depuis 20 ans un plan de prévention des déchets.