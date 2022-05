La Loterie nationale n’est pas soumise à la loi sur les jeux de hasard : une anomalie à corriger?

Lors de sa formation, le gouvernement fédéral s’était engagé à lutter contre la dépendance au jeu. C’est dans cette optique que le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne s’apprête à restreindre fortement la publicité pour les jeux d’argent d’ici la fin de l’année. Une fermeté justifiée par le succès grandissant des jeux en ligne, surtout auprès d’une population jeune et masculine dont les plus accros vont jusqu’à dépenser au jeu 42% de leur revenu mensuel. Ce succès est alimenté par les publicités qui se multiplient partout, notamment dans le domaine sportif. A titre d’exemple, 15 des 18 équipes de Division 1 de football sont sponsorisées par des sociétés de paris en ligne. Et le cyclisme est largement concerné aussi, il suffit de voir les publicités qui entourent les courses.

La proposition du ministre ne prévoit pourtant pas de brider les publicités pour les jeux de la Loterie nationale (à part ses paris en ligne Scoore), et pour cause, ce n’est pas de son ressort, mais de celui d’un autre ministère. La Loterie ne relève même pas de la loi de 1999 sur les jeux de hasard, elle bénéficie d’une législation qui lui est propre. Un statut particulier que justifie son porte-parole Jeremy Demeyer : " lors de sa création, il y a 85 ans, on a considéré que la Loterie avait une mission de service public, à savoir canaliser l’attrait du public pour le jeu et l’organiser de manière à éviter les dérives. Et le résultat est là, nos jeux sont assez peu addictifs et la totalité de nos recettes profitent aux joueurs ou à la société civile sous forme de subsides ou de sponsoring. "

En 2011, le paysage a pourtant changé, " le secteur des jeux a été libéralisé, la Loterie a gardé le monopole des jeux de tirage et de grattage mais le secteur privé a fortement développé les casinos, jeux et paris en ligne, notamment sportifs, et on a vu les sommes en jeu exploser, le chiffre d’affaires du secteur a été multiplié par dix, passant de 1 à 10 milliards en dix ans. A partir de ce moment-là, on a vu effectivement apparaître des problèmes d’addiction aux jeux en ligne, ce qui peut justifier les différentes législations propres au secteur, y compris le futur arrêté royal imaginé par Vincent Van Quickenborne. A la Loterie, cet arrêté s’appliquera à Scooore, notre offre de paris en ligne, mais pour nos autres produits, nous estimons avoir dressé assez de garde-fous pour ne pas devoir être concernés par l’interdiction de publicité qui s'annonce. "