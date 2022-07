La longue route vers la décarbonation du secteur aérien.

Le secteur mise sur les améliorations technologiques et d'infrastructures (nouveaux matériaux, moteurs plus frugaux, meilleure gestion du système de trafic aérien) pour faire une partie du chemin. Le motoriste CFM, coentreprise entre GE et Safran, planche ainsi avec son projet Rise sur les technologies d'un futur moteur disponible en 2035 réduisant de plus de 20% la consommation de carburant.

Selon le secteur aéronautique européen (compagnies aériennes et industriels), l'ensemble de ces améliorations technologiques permettra de réaliser près de la moitié des gains attendus.

L'Iata pense qu'elles n'aideront qu'à hauteur de 14% de l'effort nécessaire.

Une partie (correspondant à 8% de l'effort selon les Européens, à 19% selon l'Iata) proviendra d'un système de capture de carbone et d'échanges de quotas d'émissions.

Ces améliorations prennent du temps à être mises en place alors qu'il faut agir dès maintenant, insistent de nombreuses ONG, qui appellent à limiter ou réduire les déplacements aériens.