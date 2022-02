"La longue route de sable" de Pasolini, plongée dans l’exposition Pasolini de Chantal Vey à la Cinematek

L’artiste photographe française Chantal Vey, vivant et travaillant à Bruxelles a repris "la route empruntée" ou "l’itinéraire emprunté" par Pasolini lors d’un voyage d’été de 1959 au volant de sa Millecento, mais à rebours. Celui qu’il décrit dans son essai, "La Longue route de sable", et qui coïncide avec le film "Comizi d’Amore", un film sorti en 1964 dont on parle moins dans la filmographie de Pasolini, et qui se déroule comme un reportage d’enquête où Pasolini tend son micro aux Italiens et italiennes de tous milieux sociaux pour les faire parler de normes et libertés sexuelles. Un conformisme que Pasolini aimait secouer.

Chantal Vey a repris cet itinéraire, seule au volant de sa camionnette, revisitant les lieux qu’il décrivait, soixante ans auparavant.

Cette exploration du territoire italien a amené Chantal Vey à parcourir des milliers de kilomètres, à collecter des photographies, des vidéographies, des sons, des mots… Comme pour Pasolini, cette quête a une valeur poétique, bien plus qu’un témoignage documentaire.

Nous en parlerons avec la curatrice de l’exposition, Maëlle Delaplanche.