La longévité humaine a-t-elle une limite biologique ? Le sujet divise toujours.

Ainsi, une étude parue en 2018 dans Science soutient, elle, l'idée que le taux de mortalité augmente avec l'âge mais ralentit à partir de 85 ans et plafonne à 50% ou 60% par an vers 107 ans. "Avec cette théorie, si on a 12 personnes de 110 ans, il va en survivre 6 à 111 ans, 3 à 112 ans etc...", décrypte M. Robine. Mais avec "100 centenaires, il y en aura 50 à 111 ans, 25 à 112...".

"Grâce à un 'effet volume', il n'y a plus de limites fixes à la longévité."

Dans une étude française à paraître en 2023, le démographe de l'Inserm et son équipe montrent toutefois que la mortalité continue plutôt d'augmenter au-delà de 105 ans. Un argument en faveur d'une limite biologique à l'existence ? M. Robine ne va pas jusque-là. "On va continuer de faire des découvertes, comme il y en a toujours eu, et petit à petit améliorer l'état de santé des plus âgés", anticipe-t-il.