La lombalgie bientôt soignée grâce à un hydrogel ?

Baptisé "Hydrafil", cet hydrogel a reçu en 2020 la validation de la Food and Drug Administration (l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments). Il s'injecte directement sur les disques intervertébraux touchés "où le gel comble les fissures et les déchirures, adhérant à la couche centrale et à la couche externe du disque", explique l'entreprise dans un communiqué. Les disques intervertébraux ont pour rôle de faciliter le mouvement et la flexibilité. Cependant, avec l'âge, ils peuvent se détériorer, provoquant des douleurs et une perte de mobilité.

"Nous n'avons pas vraiment de bons traitements pour la discopathie dégénérative, à part les soins conservateurs", a déclaré le Dr Beall, chef du service de radiologie à la clinique de l'Oklahoma et auteur principal de l'étude. "La chirurgie n'est statistiquement pas plus efficace que les soins conservateurs et peut potentiellement aggraver les choses; l'ablation des nerfs n'est appropriée que pour quelques patients."