La loi sur l’équité salariale a réduit les inégalités de moitié au Québec

En 1989, un reportage québécois va être l’origine d’un changement majeur sur l’égalité salariale dans la province. A cette époque, un gardien de zoo gagnait 11,34 dollars canadiens de l’heure, alors qu’une éducatrice, quant à elle, ne percevait que 8,33 dollars. Une différence de traitement massive qui se chiffrait à 365 euros par mois en moyenne.

En 1995, de grandes manifestations organisées par les mouvements féministes prennent place et exigent une revalorisation des métiers à prédominance féminine. Un an plus tard, la loi sur l’équité salariale est adoptée à l’Assemblée nationale du Québec.