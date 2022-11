La loi Filet Américain expliquée par Carlo

On peut appeler viande maigre hachée de boeuf: le steak haché, le bifteck haché et le filet américain, la viande préférée des Belges. A cette viande maigre de boeuf peuvent être ajoutées des sauces comme la mayonnaise et rien d'autre.

En très bref : pour pouvoir dire " américain " ou " américain préparé ", il faut du bœuf maigre !