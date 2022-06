La loi de programmaton militaire approuvée en commission

Le gouvernement avait approuvé vendredi dernier l'ensemble du plan STAR (pour "Sécurité&Service, Technologie, Ambition, Résilience") pour la Défense et l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) qui comprend plus de 10 milliards d'euros d'investissements - notamment l'achat d'hélicoptères lourds et légers, de drones et de blindés supplémentaires.

Ce plan confirme aussi l'objectif de porter les effectifs civils et militaires du département à 29.000 personnes au 1er janvier 2030 - contre 27.600 environ actuellement et de faire croître le budget de la Défense à sept milliards d'euros (constants de 2022) en 2030, contre 4,8 milliards cette année.