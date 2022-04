La loi de l’attraction pour avoir du succès : arnaque ou miracle ?

Sur les réseaux sociaux, le développement personnel a le vent en poupe depuis quelques années déjà. Mais LA tendance qui rencontre un franc succès en ce moment, c’est la loi de l’attraction ou loi d’attractivité. Notre chroniqueur Jean-Olivier Collinet de Jobyourself est venu décrypter ce phénomène dans Tendances Première.

"Quand on veut, on peut !" : cette citation résume parfaitement le principe d’autosuggestion de loi de l’attraction, qui suggère en effet qu’il y aurait un lien direct entre nos pensées et la réalité. Selon ce courant de pensée positive, le succès serait à portée de main, pour peu qu’on se concentre sur nos objectifs.