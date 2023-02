La loi de l’attraction : peut-on attirer ce que l’on souhaite ?

Une étude très intéressante a été faite à ce sujet. On a donné le même exercice à faire à des filles et des garçons dans deux classes mixtes. Dans une classe, on a présenté l’exercice comme un exercice de math géométrique. Dans l’autre classe, on présente l’exercice comme du dessin appliqué. Résultat : dans la classe "dessin", les filles ont mieux réussi que dans la classe "math".

La prophétie autoréalisatrice – et la loi de l’attraction - dans une certaine mesure, marche donc !

Les filles se croient en général moins douées en math. Elles sont donc parties perdantes, ont moins bien réussi l’exercice que dans l’autre classe où elles étaient sans pression. "La prophétie autoréalisatrice (et la loi de l’attraction) dans une certaine mesure, marche donc" termine Caroline Depuydt.

La loi de l’attraction, c’est magique alors ?

Non. Il s’agit d’un phénomène psychologique et logique, mais pas magique. Cela ne peut pas fonctionner tout le temps. Vous ne pouvez pas vaincre un cancer avec des pensées positives. Même si les pensées positives aident et soutiennent, il serait faux et dangereux de prétendre que vous pouvez tout soigner et tout guérir grâce au pouvoir des pensées.