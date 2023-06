La loi "anti-casseurs" passe en première lecture à la Chambre

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé en première lecture le projet de loi qui vise à "rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme". Le texte contient la peine complémentaire d’interdiction de manifester que dénoncent les syndicats et plusieurs associations.

Le sujet était déjà à l’ordre du jour la semaine passée mais la réunion avait dû être annulée en raison d’un désaccord politique au sein de la majorité entre le PS et Ecolo d’un côté et l’Open Vld de l’autre.

Des conditions sont mises pour éviter que des actions de grève ne soient visées ou des actions "coup de poing" comme celles que mènent par exemple des associations environnementales.