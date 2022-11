La locomotive autonome de Lineas en démonstration aux Pays-Bas

Une locomotive de l'opérateur ferroviaire belge Lineas, hautement automatisée, a effectué mardi un parcours de démonstration aux Pays-Bas, sans intervention humaine. Les voies étaient parsemées d'obstacles, a indiqué, dans un communiqué, la multinationale Alstom qui développe cette technologie.

Pour la démonstration organisée près de Breda aux Pays-Bas, la locomotive de manœuvre Lineas était équipée de la technologie ATO (Automatic Train Operation) d'Alstom en cours de développement à Charleroi et d'un système intelligent de détection et de reconnaissance des obstacles (ODS) signé Elta Systems.

Selon le groupe, "la locomotive, fonctionnant de manière autonome (niveau d'automatisation GoA4), a été confrontée à divers obstacles (une personne, une voiture, un wagon et un aiguillage mal positionné) et a réagi de manière entièrement autonome et sans l'intervention de personnel actif à bord. L'ODS s'est avéré efficace jusqu'à 500 mètres des obstacles dans des conditions réelles, offrant ainsi un tampon de sécurité important dans les gares de triage"

Cette démonstration vient clore une série d'essais menés dans le cadre d'un partenariat continu entre ProRail, Lineas et Alstom.

"Elle ouvre la voie à une utilisation plus large de la conduite autonome dans les opérations de manœuvre afin d'augmenter la capacité des opérations de fret", ponctue le communiqué.