La location, une tendance qui fait des émules

L’usage plutôt que la possession, c’est une tendance qui prend de l’ampleur dans plus en plus de domaines, au point désormais d’intéresser de grosses entreprises qui n’y avaient jamais touché. Et ça, c’est neuf. En Belgique, une grande enseigne sportive s’est mise tout récemment à la location. Comment expliquer l’arrivée de ce mastodonte sur le marché si spécifique de la location ? Notre collègue Sylvia Falcinelli s'est penchée sur ce phénomène qui répond aux attentes actuelles, en termes de durabilité et de transition, d'une part de plus en plus grande de la population.

Et voir si dans le futur cette tendance entraînera une autre conception des produits, vers plus de qualité et de robustesse, ce qui pourrait aussi être un argument face à l’énorme concurrence des géants de la vente sur Internet et leurs prix ultra bas. Et ça, c’est un défi qui concerne tous les acteurs de l’économie de la fonctionnalité.