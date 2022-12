La livraison à domicile la plus chère du monde est aux Etats-Unis.

Pour illustrer ce constat, il suffit de relever la facture en Arabie saoudite, à 17,78 euros, et en Corée du Sud, à 15,05 euros. Contre toute attente, c'est aux Etats-Unis que ce mode de consommation est le plus coûteux, avec une note plutôt salée, à 26,38 euros. Cette moyenne est tirée de l'analyse de cent millions de commandes réalisées aux quatre coins du globe entre janvier et septembre 2022.

Les Etats-Unis ont fait les frais d'une forte inflation, estimée à +9,1% au début de l'été. Une tendance désormais en repli.

On pourrait avancer le même argument en ce qui concerne le coût de la livraison de l'autre côté de la Manche : en novembre dernier, le Royaume-Uni a enregistré une inflation record à 10,7%. Par comparaison, une livraison de repas à domicile en Espagne revient à 20,04 euros.

Pour autant, on ne peut pas toujours pointer du doigt l'inflation puisqu'au Brésil, un repas en livraison à domicile ne coûte que 9,87 euros, alors même que le pays du Corcovado a connu une flambée des prix à la consommation entre le printemps et le début de l'été. Des produits de base comme la papaye avaient affiché des tarifs en explosion de près de 100%. La situation économique s'est depuis largement apaisée, même si ce sont toujours les prix des denrées alimentaires qui poussent l'inflation à gonfler.