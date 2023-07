La livèche, ce légume oublié aux nombreux bénéfices pour notre santé

Dans le 6/8, notre nutritionniste Chantal Van der Brempt nous présente une plante oubliée, la livèche. Pourtant cette herbe autrefois recommandée apporte de nombreux bénéfices à la santé.

Aussi appelée céleri perpétuel et herbe à Maggi en référence à la marque d’aide culinaire, la livèche est une herbe aromatique qu’on utilise parfois sans nous en rendre compte puisqu’elle se retrouve dans les cubes de bouillon grâce à son goût caractéristique un peu piquant proche du céleri.

Mais il est préférable d’éviter ces cubes industriels et de consommer la livèche de façon naturelle. D’ailleurs, si elle se cultive communément dans les Alpes et autres montagnes d’Europe, on peut très facilement faire pousser de la livèche dans nos jardins, où elle peut atteindre deux mètres de haut.

On peut consommer ses feuilles et ses graines, et les utiliser dans un potage pour remplacer les cubes de bouillons, en salade, ou pour fabriquer un pesto.