La liste des plages secrètes dans le monde qui le sont vraiment (pour l'instant).

Certains petits malins pensent même logique de dévoiler leurs plages secrètes... sur les réseaux sociaux. La plateforme de jeux en ligne du journal britannique The Sun, Sunbingo, a donc décidé de prendre le contrepied de cette idée contre-productive en repérant non pas les plages secrètes qui génèrent le plus de hashtags mais bien celles qui en ont le moins ! Des Etats-Unis jusqu'au Japon, une liste des plages dites secrètes les plus souvent citées sur des sites de recommandations de vacances tels que Wanderlust, Planet of Hotels, Veranda, The Culture Trip, Headout ou House Beautiful, a été constituée.

Alors que les Etats-Unis totalisent 420.117 hashtags du genre, la plage de sable noir de Shelter Cove sur la côte californienne, n'est référencée que par 124 hashtags.

Vaste superficie oblige, le pays de l'oncle Sam est le plus adéquat pour trouver une plage qui n'est pas populaire.

Quatre destinations américaines apparaissent dans le top 20 : Shelter Cove en Californie, Kauapea Beach à Hawaii, Ocracoke en Caroline du Nord, Assateague dans le Maryland.