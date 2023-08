La liste des engagés du Tour du Benelux : la crème du sprint belge au rendez-vous

Mais il n’y en aura pas que pour les sprinteurs au Tour du Benelux. Les puncheurs, avec notamment trois passages dans le Mur de Grammont (1,2 km - 7,8%, max. 13,5%) lors de la 3e étape, devraient eux aussi se régaler. Les amoureux des Flandriennes seront également à l’honneur lors de la 5e et dernière étape entre Riemst et Bilzen, au terme de laquelle nous connaîtrons le successeur de Sonny Colbrelli, désormais à la retraite à cause de problèmes cardiaques.

Déjà victorieux à deux reprises, Tim Wellens (UAE) court après le triplé depuis 2015. Il avait terminé 2e en 2017 puis 3e en 2018 et 2019. Cette année sera-t-elle la bonne ? Rien n’est moins sûr ! En face, on retrouve des spécialistes comme Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), déjà vainqueur en 2018, Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), ou encore Jasper Stuyven (Lidl-Trek).